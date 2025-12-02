«Дизель» обыграл ХК «Зауралье» в серии буллитов

Вечером в понедельник, 1 декабря, пензенский «Дизель» принял на своем льду курганский ХК «Зауралье». За матчем следили 3 827 зрителей.
В основное время команды не забросили ни одной шайбы. Борьба перешла в овертайм, но и там победитель не определился.
Исход встречи решила серия буллитов. Лучшими оказались пензенцы. Победу команде принес Владислав Лукин - 1:0.
3 декабря «Дизель» завершит серию домашних игр матчем с ХК «Омские крылья».
29 ноября дизелисты сыграли на своем льду с тюменским «Рубином». Встреча закончилась уверенной победой пензенцев со счетом 6:3.
