Пензенский «Дизель» одолел тюменскую команду «Рубин»

В субботу, 29 ноября, пензенский «Дизель» встретился на домашнем льду с тюменским «Рубином». За борьбой команд следили 5 327 зрителей.
Матч начался с атаки хозяев, но счет открыли гости, забросив шайбу на 4-й минуте первого периода. На 7-й минуте тюменцы закрепили успех. На 11-й минуте пензенский игрок Андрей Болучевский огорчил голкипера соперников. Перед самым концом периода отличился дизелист Дмитрий Сидляров.
На перерыв команды ушли со счетом 2:2.
Во втором игровом отрезке на 5-й минуте «Дизель» вышел вперед: шайбу забросил Владимир Бобылев. На 7-й минуте успех закрепил пензенец Михаил Балашов.
Однако гости не сдались и на 8-й минуте сократили счет до минимума, забив дизелистам гол. На 17-й минуте Дмитрий Сидляров оформил дубль. Второй период завершился со счетом 5:3.
На 3-й минуте последнего игрового отрезка дизелист Александр Борисенков отправил очередную шайбу в ворота соперников. Пензенская команда одержала уверенную победу со счетом 6:3.
Следующая игра пройдет в понедельник, 1 декабря. Соперником пензенцев выступит ХК «Зауралье» из Кургана.
27 ноября дизелисты на своем льду приняли одного из лидеров турнирной таблицы - «Югру» из Ханты-Мансийска. Игра завершилась проигрышем пензенской команды со счетом 2:0.
