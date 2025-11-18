Пензенский «Дизель» победил в первом матче выездной серии

18.11.2025 | 21:09

Во вторник, 18 ноября, хоккеисты пензенского «Дизеля» одержали победу в первом матче выездной серии, одолев ХК «Тамбов».

Хозяева площадки открыли счет в стартовом периоде (отличился Александр Жабреев), но через 10 минут гости усилиями Антона Лукичева выровняли положение - 1:1.

Во втором временном отрезке пензенцы забросили тамбовчанам еще 2 шайбы, они в копилках Александра Борисенкова и Дмитрия Сидлярова - 3:1.

В третьей 20-минутке команды снова обменялись шайбами. В стане пензенцев мастерство продемонстрировал Александр Борисенков, оформивший дубль, у соперников - Егор Горбунов.

Итоговый счет - 4:2 в пользу «Дизеля».

Следующий матч состоится 20 ноября, пензенцы скрестят клюшки с ростовчанами.