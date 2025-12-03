Спорт

1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год

Печать
Telegram

1 января в Пензе в 6-й раз проведут спортивный семейный праздник - новогодний забег. Принять участие в нем могут все желающие.

Настроение горожанам будет создавать Дед Мороз, рассказал председатель спорткомитета Владимир Агапов на заседании, посвященном проведению забега. Для участников подготовят горячие напитки и сладости.

«Это большой праздник для жителей, которые решат встретить Новый год осознанно и в окружении единомышленников», - отметил Владимир Агапов.

Забег традиционно пройдет на улице Московской, дистанция - от драмтеатра до ТЦ «Высшая лига».

Старт запланирован на 14:00.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети