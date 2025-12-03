1 января в Пензе организуют забег для осознанно встречающих Новый год

03.12.2025 | 19:03

1 января в Пензе в 6-й раз проведут спортивный семейный праздник - новогодний забег. Принять участие в нем могут все желающие.

Настроение горожанам будет создавать Дед Мороз, рассказал председатель спорткомитета Владимир Агапов на заседании, посвященном проведению забега. Для участников подготовят горячие напитки и сладости.

«Это большой праздник для жителей, которые решат встретить Новый год осознанно и в окружении единомышленников», - отметил Владимир Агапов.

Забег традиционно пройдет на улице Московской, дистанция - от драмтеатра до ТЦ «Высшая лига».

Старт запланирован на 14:00.