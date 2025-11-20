Спорт

В ДС «Буртасы» в следующем году избавятся от следов плесени

В гимнастическом зале дворца спорта «Буртасы» планируют сделать косметический ремонт, чтобы избавиться от следов плесени, сообщила министр физической культуры и спорта региона Евгения Бочкарева.

На грибок пожаловались родители воспитанников. По их словам, в здании выполнили ремонт, а от проблемы пока не избавились.

«Были протечки в крыше, которые были устранены своевременно. Но остатки капель на стенах остались. Мы не могли сделать косметический ремонт, потому что у нас не было понимания с крышей. Теперь у нас уже есть понимание с крышей: крыша и вентиляция отремонтированы», - пояснила Евгения Бочкарева в прямом эфире во «ВКонтакте» в четверг, 20 ноября.

Косметический ремонт в зале сделают поэтапно в 2026 году.

Ремонт во дворце спорта проводили в 2024 и 2025 годах. Специалисты обновили кровлю, вентиляцию, освещение. Стены обработали антисептиком.

