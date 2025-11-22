«Дизель» завершил победой выездную серию игр

22.11.2025 | 15:47

В субботу, 22 ноября, «Дизель» встретился в Воронеже с ХК «Буран». Это была третья выездная игра пензенской команды.

Счет в матче открыли гости. На 8-й минуте первого периода отличился дизелист Максим Колмыков. Больше в этом игровом отрезке голов не было.

На 7-й минуте второго периода хозяева сравняли счет. Однако уже на 13-й минуте пензенец Григорий Рудаков принес команде второе очко. На перерыв соперники ушли со счетом 2:1 в пользу «Дизеля».

Перед самым концом третьего игрового отрезка пензенец Антон Лукичев забросил шайбу. Встреча завершилась победой «Дизеля» со счетом 3:1.

Эта выездная серия оказалась успешной для пензенской команды: 18 ноября дизелисты одолели ХК «Тамбов» со счетом 4:2, а 20-го с сухим счетом разгромили «Ростов» (5:0).

Сейчас пензенцы возвращаются домой. 27 ноября они сыграют с ханты-мансийской «Югрой».