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Спорт

ВТБ поддержал ежегодный полумарафон «Весенняя гроза» в Пензе

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В Пензе в преддверии майских праздников прошел благотворительный полумарафон «Весенняя гроза», который собрал сотни любителей бега из разных регионов России. ВТБ выступил одним из ключевых партнеров мероприятия. Банк традиционно поддерживает проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни.

Кроме того, сотрудники ВТБ приняли участие в полумарафоне в качестве бегунов и болельщиков. Татьяна Зуева бежала вместе со своим трехлетним сыном Алексеем: «Очень яркое и позитивное спортивное мероприятие. Видеть горящие глаза ребенка, когда он получал свою первую спортивную медаль, бесценно. Организация на высшем уровне, потрясающая энергетика - мы обязательно вернемся в следующем году!»

Основные соревнования на дистанциях 5, 10 и 21 км объединили участников из Саранска, Воронежа, Ульяновска, Тамбова, Москвы, Новороссийска и других городов.

Все собранные средства направлены в фонд «Караван добрых дел» для помощи детям, нуждающимся в реабилитации.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Лицензия № 1 000.

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Источник — фото предоставлено ВТБ
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