Пензенцы смогут пострелять и сдать нормы ГТО на площади Ленина

Жителям Пензы предлагают проверить меткость, силу и выносливость на площади Ленина. 5 и 6 января там организуют спортивно-массовые мероприятия.
В воскресенье, 5-го числа, для горожан устроят состязания по дартсу и стрельбе из электронного оружия. Также желающие смогут сдать нормы ГТО.
В понедельник, 6 января, на площади проведут соревнования по прохождению электронного лабиринта. Спортсменам будут выдавать карты различной сложности.
«Начало в 15:00. Все участники получат сладкие призы», - говорится на сайте городской администрации.
Ранее более 800 пензенцев пробежали на лыжах по Олимпийской аллее в рамках ежегодной акции «Зимние забавы».
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