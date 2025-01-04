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Спорт

Пензенцы смогут пострелять и сдать нормы ГТО на площади Ленина

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Жителям Пензы предлагают проверить меткость, силу и выносливость на площади Ленина. 5 и 6 января там организуют спортивно-массовые мероприятия.

В воскресенье, 5-го числа, для горожан устроят состязания по дартсу и стрельбе из электронного оружия. Также желающие смогут сдать нормы ГТО.

В понедельник, 6 января, на площади проведут соревнования по прохождению электронного лабиринта. Спортсменам будут выдавать карты различной сложности.

Пензенцы смогут пострелять и сдать нормы ГТО на площади Ленина

«Начало в 15:00. Все участники получат сладкие призы», - говорится на сайте городской администрации.

Ранее более 800 пензенцев пробежали на лыжах по Олимпийской аллее в рамках ежегодной акции «Зимние забавы».

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Источник — фото администрации Пензы
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