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Спорт

Более 800 пензенцев пробежали на лыжах по Олимпийской аллее

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В субботу, 4 января, более 800 пензенцев приняли участие в массовом лыжном забеге на Олимпийской аллее. Там прошла ежегодная акция «Зимние забавы».

«На торжественной церемонии открытия акции пензенцам вручили золотые знаки отличия ВФСК «Готов к труду и обороне», - сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Пензенской области.

Затем на лыжи встали школьники, студенты, сотрудники различных предприятий и все желающие. Им предстояло преодолеть 2 и 4 километра.

Пройдя свои дистанции, горожане смогли присоединиться к соревнованиям по спортивному ориентированию - «Рождественским стартам».

«За последние годы Пензенская область серьезно прибавила в любви к спорту, а сам активный отдых сплачивает поколения и является примером здорового образа жизни», - подчеркнул уполномоченный по правам человека в Пензенской области Владимир Фомин.

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