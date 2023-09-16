Самая старшая участница «Кросса нации» родилась в 1935 году

16.09.2023 | 16:42

В субботу, 16 сентября, жители Пензенской области присоединились к Всероссийскому дню бега «Кросс нации».

В спортивном празднике, состоявшемся на Олимпийской аллее в Пензе, приняли участие около полутора тысяч человек. Среди них были как профессионалы, так и любители.

В зависимости от возрастной категории легкоатлетам определили дистанции от 1 до 12 км.

Как сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Пензенской области, самыми юными участниками «Кросса нации» стали Варвара Андреева, появившаяся на свет в 2020-м, и Николай Хромов 2017 года рождения.

Самыми опытными бегунами признаны Анастасия Авдонина, родившаяся в 1935-м, и Николай Качурин 1940 года рождения.