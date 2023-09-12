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Спорт

Пензенцев приглашают принять участие в «Кроссе нации»

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В субботу, 16 сентября, Пенза присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс нации». Он пройдет на Олимпийской аллее.

Традиционно в соревнованиях принимают участие атлеты спортивной школы № 6, школьники, студенты колледжей и вузов, работники предприятий, учреждений и организаций города.

В 8:30 начнется регистрация участников в районе стелы «Олимпийские кольца». В 10:00 состоится официальная церемония открытия соревнований.

В 10:10 на дистанции 1 000 м стартуют девочки и мальчики 2014 года рождения и младше.

В 10:20 начнется забег на 4 000 м девушек и юношей 2004 года рождения и младше.

В 10:40 на дистанцию 4 000 м выйдут женщины и мужчины 2003 года рождения и младше.

В 10:50 участники акции - девушки и юноши 2004 года рождения и младше, женщины и мужчины 2003 года рождения и старше - отправятся в забеги на 6 000, 8 000 и 12 000 м.

В 11:00 состоится награждение победителей и призеров.

«Узнать подробнее о соревнованиях можно по телефону 49-08-80», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Источник — фото № 2 penza-gorod.ru
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