В Пензе завершился нетипичный турнир по настольному теннису

15.03.2023 | 20:45

Главный турнир сезона по настольному теннису для спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата закончился.

На чемпионате России, помимо борьбы за награды, участники еще стремились попасть в расширенные списки сборной страны, и многие лидеры с задачей справились. Орловчанин Юрий Ноздрунов показал свой класс, саратовец Артем Яковлев выиграл и личные, и парные состязания, стараясь доказать, что его прошлогоднее непопадание на Паралимпиаду было случайностью.

«Хотелось бы выезжать на международные старты, но когда был отбор в Токио, мне не хватило буквально двух позиций в мировом рейтинге. Из-за этого не получилось попасть. Ожидаем лучших дней», - рассказал чемпион России среди лиц с ПОДА по настольному теннису Артем Яковлев.

У девушек в разных классах победили опытные спортсменки, например Маляк Алиева из Саратова и санкт-петербурженка Елена Литвиненко. Но молодые игроки тоже преподнесли сюрпризы. Так, трехкратный призер Паралимпийских игр Виктория Сафонова, представляющая Москву и Крым, осталась с серебром, уступив Милане Родыгиной из Архангельска.

«Девушки стараются, стремятся, смотрят на нас - сборников с медалями. Для нас это тоже стимул держать себя в форме», - прокомментировала спортсменка.

На чемпионате тренеры просматривали талантливую молодежь. Для этого к соревнованиям были допущены несколько перспективных теннисистов, которым не исполнилось 14 лет.