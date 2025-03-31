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Общество

В Кузнецке стали бесплатно перевозить участников СВО

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В Кузнецке участникам спецоперации, ставшим инвалидами в результате боевых действий, оказывают новую услугу. Их бесплатно возят до различных мест и доставляют обратно домой.

Так, можно доехать до органов местного самоуправления, пензенского филиала фонда «Защитники Отечества», МФЦ, отделений Фонда пенсионного и социального страхования РФ, медицинских и образовательных организаций, бюро медико-социальной экспертизы, спортивных объектов, санаториев, аэропорта, вокзала, почты, парикмахерской, кафе, учреждений культуры.

«Услуга предоставляется на специализированном автотранспорте, оборудованном подъемником, бесплатно 4 раза в месяц», - сообщили в администрации Кузнецка.

Чтобы заказать спецмашину, нужно не менее чем за 1 рабочий день до поездки позвонить по телефонам: 8-902-206-34-43, 8(8412) 96-65-50.

О планах ввести такую меру поддержки в Пензенской области стало известно в июле прошлого года. Сообщалось, что участники СВО смогут пользоваться специализированным автотранспортом чаще, чем 4 раза в месяц, но за пятую и последующие поездки придется платить по тарифам, утвержденным ГБУ «Пензенский областной центр реабилитации».

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