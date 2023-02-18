В Пензе прошла лыжная эстафета памяти Дмитрия Шорникова

18.02.2023 | 20:00

На лыжной эстафете, посвященной памяти капитана юстиции Дмитрия Шорникова, погибшего во время второй чеченской кампании, собрались спортсмены из всех районов губернии и даже других городов. Состязания прошли в 20-й раз.

«Участвует вся область - спортивные школы, спортивные организации. В эстафете бегут четыре по пять километров (мужчины) и четыре по три километра (женщины). Также принимают участие и дети от 10 лет», - сообщил главный судья соревнований Михаил Букин.

Никита Киселев принял участие в эстафете впервые. В основном он занимается вело- и водным туризмом, но решил пробежать и на лыжах вместе с соратниками по преодолению естественных препятствий.

«Хочется победить, но всегда есть мандраж перед соревнованиями. Нужно пройти посмотреть дистанцию: может быть, там есть какие-то бугры, спуски и так далее. Если знаешь дистанцию, то бояться нечего», - отметил спортсмен.

В этом году на эстафете собралось почти 50 команд.