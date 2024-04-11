На «Локомотиве» в Пензе появится спортивная зона

11.04.2024 | 10:57

В среду, 10 апреля, губернатору Олегу Мельниченко, посетившему строящийся ФОК игровых видов спорта на ул. Стрельбищенской в Пензе, представили концепцию организации спортивной зоны в районе стадиона «Локомотив», который расположен рядом.

Там предложили обустроить беговые дорожки, баскетбольную и хоккейную площадки, поля для мини-футбола, тренажерную зону и модульный корпус для занятий в спортклассах.

«Готовьте проектную документацию. Возможно, в 2025-2026 годах уже начнем здесь работы», - поручил Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что спортивный объект получит новую жизнь, но название сохранит историческое, к которому привыкли пензенцы.

Строящийся рядом ФОК готов почти на 90%, его сдадут в эксплуатацию в июне. На его базе будет работать спортивная школа № 8: планируется развивать пензенский футбол.

«Также посещать ФОК смогут все жители микрорайона», - добавили в пресс-службе областного правительства.