03.04.2024 | 17:01

В среду, 3 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил на своих страницах в соцсетях хорошую новость для всех любителей здорового образа жизни, спортсменов и болельщиков.

«Готовность нового ФОКа игровых видов спорта в Пензе составляет 90%. Сейчас идет отделка помещений и монтаж систем вентиляции, кондиционирования и электроснабжения», - рассказал он.

Губернатор подчеркнул, что лично контролирует все этапы работ, поскольку объект очень важен для пензенцев.

«Как только позволит погода, начнут выравнивание футбольного поля и устройство беговых дорожек. Трибуны рассчитаны на 150 человек, приходить болеть за любимые команды можно будет большими компаниями - с семьей, друзьями, коллегами», - отметил глава региона.

Сдача ФОКа в эксплуатацию намечена на июнь текущего года.

Ранее Олег Мельниченко сообщил, что решена судьба стадиона «Локомотив», который располагается рядом со строящимся ФОКом в микрорайоне Маньчжурия: его сохранят. «Мы его будем модернизировать, и, соответственно, там будет единый большой спортивный комплекс», - пояснил губернатор.