Лыжники из городов и районов области поборются за кубок губернатора

19.02.2024 | 10:06

В субботу, 2 марта, в Сердобске состоится областная эстафета по лыжным гонкам на призы губернатора. В ней примут участие команды из 30 муниципальных образований, в которые войдут как профессионалы, так и любители в возрасте от 13 лет и старше - всего 400 человек.

Команды поделят на три группы в зависимости от численности населения. В первую войдут Пенза, Заречный и Кузнецк. Во вторую - Башмаковский, Пензенский, Каменский, Сердобский, Мокшанский, Колышлейский, Бессоновский, Кузнецкий, Нижнеломовский, Никольский Городищенский, Земетчинский и Белинский районы.

Третья группа: Неверкинский, Тамалинский, Бековский, Спасский, Лунинский, Шемышейский, Вадинский, Иссинский, Сосновоборский, Малосердобинский, Камешкирский, Наровчатский, Лопатинский и Пачелмский районы.

В каждой группе команда, которая займет первое место, получит переходящий кубок. Также их и призеров наградят кубком и дипломом губернатора.

Соревнования начнутся в 12:00. Каждому участнику предстоит преодолеть дистанцию в 1 300 метров, уточнили в областном правительстве.