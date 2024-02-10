В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

10.02.2024 | 13:51

В субботу, 10 февраля, в Пензенской области любители активного отдыха и приверженцы здорового образа жизни присоединились к XLII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России - 2024».

Центральной площадкой стала Олимпийская аллея в Пензе. Первыми стартовали профессиональные лыжники, среди которых разыграли награды Министерства спорта России.

Следом состоялся массовый старт любителей. У них был выбор дистанции на 5 км или 10 км - в зависимости от возраста. Желающих пробежаться по снегу на лыжах разделили на две возрастные категории: 2006 года рождения и младше, 2005-го и старше.

«Лыжню России» проводят с 1982 года. В Пензе она впервые состоялась в 2006-м.

«Это самая массовая лыжная гонка, что неудивительно, потому что этот вид спорта достаточно популярен в Пензенской области - более 17 тысяч жителей региона увлекаются лыжными гонками», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.