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Спорт

В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

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В субботу, 10 февраля, в Пензенской области любители активного отдыха и приверженцы здорового образа жизни присоединились к XLII Всероссийской массовой гонке «Лыжня России - 2024».

В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

Центральной площадкой стала Олимпийская аллея в Пензе. Первыми стартовали профессиональные лыжники, среди которых разыграли награды Министерства спорта России.

В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

Следом состоялся массовый старт любителей. У них был выбор дистанции на 5 км или 10 км - в зависимости от возраста. Желающих пробежаться по снегу на лыжах разделили на две возрастные категории: 2006 года рождения и младше, 2005-го и старше.

В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

«Лыжню России» проводят с 1982 года. В Пензе она впервые состоялась в 2006-м.

В Пензенской области состоялась гонка «Лыжня России»

«Это самая массовая лыжная гонка, что неудивительно, потому что этот вид спорта достаточно популярен в Пензенской области - более 17 тысяч жителей региона увлекаются лыжными гонками», - сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

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Источник — фото областного минспорта
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