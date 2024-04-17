ЕР: Мероприятия марафона «Сила России» пройдут в летние праздники

17.04.2024 | 11:00

1 июня стартует второй летний Всероссийский спортивный марафон ЕР «Сила России», который продлится до 10 августа - Дня физкультурника, сообщает ER.ru. Подготовку к нему обсудили на ВКС с советами сторонников и региональными отделениями партии.

«Мероприятия нашего марафона будут тематическими. Они пройдут в несколько летних праздников, среди которых День защиты детей, День России, День семьи, любви и верности и, конечно, День физкультурника. Традиционно будем проводить спортивные фестивали для семей, зарядки с чемпионами, турниры по командным видам спорта. Каждый регион может разнообразить мероприятия, сделать акцент на традиционных национальных спортивных играх», - отметила председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко.

Зарегистрироваться на спортивные мероприятия можно будет на сайте проекта.

Ольга Занко также рассказала, что при проведении зимнего марафона «Единая Россия» советы сторонников партии организовали почти 5 тысяч тренировок, к которым присоединились более 200 тысяч человек по всей стране.

«Участниками зимнего Всероссийского спортивного марафона «Сила России» стали дети и их родители, студенты, спортсмены, члены семей мобилизованных и военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Более трех тысяч НКО были вовлечены в организацию», - добавила она.

Мероприятия прошли в несколько этапов: лыжные выходные, неделя спорта на коньках, неделя женского здоровья, семейная спортивная Масленица. Наибольшее количество приверженцев здорового образа жизни собрали Московская, Свердловская, Нижегородская области, Республика Башкортостан и Санкт-Петербург.

«Спорт всегда есть и будет востребован. Мы помогаем сделать его доступным каждому. Считаю, что такой проект должен продолжаться. Ведь приобщая людей к спорту, пропагандируя здоровый образ жизни среди молодежи, мы укрепляем нашу страну», - подчеркнул председатель оргкомитета «Силы России», сенатор, Герой России Александр Карелин.

Председатель Пензенского регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Владлен Базылев отметил, что спортивный марафон «Сила России» проводится на территории региона ежегодно.

«В рамках данного фестиваля мы провели бесплатные занятия в спортивных секциях по самбо, на дворовых спортивных площадках - хоккейные турниры, соревнования на лыжах, также различные групповые занятия, мастер-классы, массовые зарядки и «диалоги на равных» с пензенскими чемпионами. Помогали нам в том, чтобы занятия были полезными и эффективными для участников марафона, профессиональные тренеры и спортсмены», - высказался Владлен Базылев.