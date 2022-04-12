В Пензенской области активно проверяют физподготовку детей

12.04.2022 | 21:38

«Ничего сложного нет. Нужна только подготовка и каждодневные тренировки», - рассказала школьница Полина Бармыкина.

Для пятиклассницы сдать нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» не проблема. Тем более что организаторы тестирования сами приехали в ее школу. На недавней коллегии минспорта было озвучено, что не во всех общеобразовательных учреждениях региона уровень физподготовки детей одинаковый.

«Пенза - лидер наравне с Заречным в Пензенской области, поэтому мы посмотрим сначала самых хороших, как это происходит, и потом уже поедем к отстающим смотреть, что у них не так, и подсказывать, как нужно пробиваться в тройку лидеров», - отметил первый заместитель министра физкультуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

В средней школе № 32 начал свою работу мобильный центр тестирования комплекса ГТО. Ученикам предложили пройти самые популярные испытания - их шесть.

«Это стрельба из лазерного оружия, прыжки в длину с места, челночный бег, упражнения на гибкость, скорость и силу. Мы надеемся, что данная акция позволит ближе познакомить учащихся с комплексом ГТО, который активно работает и популяризируется на территории нашего города», - подчеркнул руководитель центра ГТО г. Пензы Владимир Антонов.

В рамках реализации пилотного проекта «ГТО - в школы» представители минспорта побывают еще в 20 учреждениях среднего общего образования города и области.