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Спорт

В Пензе стартовал всероссийский мемориальный турнир по самбо

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Во дворце единоборств стартовал всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников управления «Альфа» центра специального назначения ФСБ России, погибших при исполнении служебного долга.

«Эта тема должна идти вообще красной нитью в жизни подрастающего поколения, когда ребята понимают, за что идет борьба. Турнир посвящен и тем, кто сейчас находится на исполнении заданий. Борьба, сила духа ребят - как поддержка», - отметила организатор соревнований Елена Волохова.

Более 270 спортсменов со всей страны приехали в Пензу. Среди борцов достаточно и представительниц прекрасного пола. Силой духа они ничуть не уступают парням, каждая сражается до последнего.

«Первой схваткой довольна, за 20 секунд выиграла. Вторая была подольше, но я сделала рычаг локтя. Хорошие девочки, есть с кем побороться», - рассказала участница соревнований Александра Уткина (г. Санкт-Петербург).

Некоторые пока так и не смогли взять главную награду, но после долгих тренировок вновь готовы вступить в борьбу.

«Я доволен встречей, держал соперника на расстоянии - это помогало выигрывать. Будем бороться дальше», - прокомментировал участник соревнований Даниил Ульянич (Воронежская область).

Соревнования отборочные: те спортсмены, которые хорошо себя покажут здесь, поедут на первенство страны.

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Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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