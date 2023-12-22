Пензенские депутаты почтили память погибшего коллеги

22.12.2023 | 10:18

В пятницу, 22 декабря, депутаты Пензенской городской думы начали последнюю в году сессию с того, что почтили память своего коллеги Андрея Рудского минутой молчания.

1 декабря в Сердобском районе столкнулись Chevrolet Niva с 38-летним водителем и «Лада-Приора», которой управлял 35-летний Андрей Рудской. После удара машины слетели с дороги.

Депутат получил серьезные травмы. На протяжении нескольких дней его состояние оставалось стабильно тяжелым.

11 декабря он скончался.

Коллега Андрея Рудского депутат Андрей Жданников поблагодарил от лица родных и близких всех, кто не остался в стороне в это тяжелое для них время.

На этой же сессии народные избранники досрочно прекратили полномочия Андрея Рудского в связи с его уходом из жизни.