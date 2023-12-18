Пензенцев приглашают почтить молитвой память Николая Чудотворца

18.12.2023 | 08:25

Во вторник, 19 декабря, православные пензенцы отметят день памяти одного из самых почитаемых святых - чудотворца Николая Мирликийского.

Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит праздничные богослужения.

В понедельник, 18 декабря, в 17:00 начнется всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе. Его продолжительность составит 2,5-3 часа.

Во вторник, 19 декабря, в 8:00 состоится божественная литургия в Никольском храме (г. Пенза, ул. Терновского, 129). Она продлится 2-2,5 часа.

В Пензенской епархии пригласили на торжества в честь святителя Николая Чудотворца всех желающих.