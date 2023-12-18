Пензенцев приглашают почтить молитвой память Николая Чудотворца

Во вторник, 19 декабря, православные пензенцы отметят день памяти одного из самых почитаемых святых - чудотворца Николая Мирликийского.
Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавит праздничные богослужения.
В понедельник, 18 декабря, в 17:00 начнется всенощное бдение в Спасском кафедральном соборе. Его продолжительность составит 2,5-3 часа.
Во вторник, 19 декабря, в 8:00 состоится божественная литургия в Никольском храме (г. Пенза, ул. Терновского, 129). Она продлится 2-2,5 часа.
В Пензенской епархии пригласили на торжества в честь святителя Николая Чудотворца всех желающих.
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