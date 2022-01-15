Регбисты «Локомотива» приступили к тренировкам перед чемпионатом

15.01.2022 | 20:00

Регбисты «Локомотива», выйдя из отпуска, приступили к подготовке к весенней части чемпионата страны. Времени на раскачку нет, ведь календарь уже практически готов и российские дружины вступят в борьбу буквально через полтора месяца.

«Мы 10 апреля начинаем чемпионат по регби-15, а до того должны будем сыграть два тура по регби-7 в конце марта. Времени на подготовку не так уж и много», - прокомментировал генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов.

Тренировки проходят ежедневно и разбиты на несколько частей. Неотъемлемая часть подготовки регбистов - работа в тренажерном зале. Форварды занимаются по своей программе, защитники выполняют отдельный план упражнений.

«Все время идет на физическую подготовку. Мы как можно быстрее должны вернуться в форму, после отпуска это всегда сложно», - отметил старший тренер РК «Локомотив-Пенза» Давид Гургенадзе.

Кроме того, «железнодорожники» в легкоатлетическом манеже проводят интенсивные беговые тренировки. Уделяется внимание и работе с мячом, причем, помимо регбийных баталий, игроки соревнуются в футбольных и гандбольных поединках.

«Настроение хорошее, все соскучились, я думаю, по тренировкам, по мячу. После тяжелого сезона у нас был месяц отдыха, немного разгрузили головы», - рассказал капитан РК «Локомотив-Пенза» Сергей Янюшкин.

Коллектив занимается не в полном составе. 12 регбистов «Локомотива» и главный тренер Александр Янюшкин находятся в расположении сборной России, а молодые игроки Павел Сошин и Олег Ажнакин ждут вызова в национальную юниорскую команду.