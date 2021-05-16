Юные пензенцы приняли участие в футбольном фестивале

16.05.2021 | 16:15

Артема привел в футбол папа. Евгений Оноприенко - тренер школы «Зенит». Юный спортсмен - капитан команды и вместе со своей сборной уже выиграл первенство области.

Но на этот раз мальчик принимает участие не в соревнованиях, а в фестивале.

«Количество детей - около 50 человек. Большая часть, конечно, «Зенит», Пенза. Плюс приглашенные участники из общеобразовательных школ и из поселка Тамала», - рассказал директор центра развития футбола «Зенит» Дмитрий Сергеев.

«На фестивале мы играем, у нас разминка. Мы тренируемся, обороняемся и жонглируем», - поделился участник фестиваля Артем Оноприенко.

Праздник проходит в Пензе впервые по инициативе Российского футбольного союза. Цель мероприятия - увлечь как можно больше детей популярным видом спорта, тем более когда для достижения этого созданы все условия.