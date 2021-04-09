В «Воейкове» стартовал VII Всероссийский турнир по самбо

09.04.2021 | 19:43

Награды уже совсем скоро найдут своих героев - как только закончатся финальные поединки. Во дворце единоборств «Воейков» стартовал VII Всероссийский турнир по самбо, посвященный памяти сотрудников управления «А» Федеральной службы безопасности, погибших при исполнении долга.

В течение двух дней сотни спортсменов будут бороться за медали. Среди них - Иван Суходолов из Пензы. Молодой человек успешно провел несколько схваток. Полуфинал выиграл всего за 17 секунд болевым приемом.

«Уровень соревнований - выше среднего, но бывают серьезнее, я выступал на серьезных. Все области сильные, но самая серьезная - Московская, я считаю», - рассказал Иван.

Девушки вступят в борьбу во второй день соревнований. Пока же сражались парни от 14 до 16 лет.

В Пензу приехали представители 20 регионов России. Выступать все они будут в 9 весовых категориях.