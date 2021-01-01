Юные пензенские регбисты выиграли Кубок «Локомотива»

01.01.2021 | 18:20

Юные регбисты встретились на Зимнем Кубке «Локомотива». Традиционные новогодние состязания объединили в стремлении к победе ребят, которые еще только начинают большой спортивный путь. Им по 8-10 лет, но они уже проявляют бойцовский характер и демонстрируют на площадке все навыки, что успели наработать.

«Регби 5×5, без коридоров, без схваток, по упрощенным правилам для детей такого возраста. Пас - удар, пас - удар», - пояснил тренер команды из Бессоновского района Кирилл Копешкин.

В состязаниях в Каменке принимали участие шесть команд из Пензенской области и Липецка.

«В первой игре победили, вторую проиграли. Но сейчас задача - не выигрывать медали, а получить опыт. Чтобы, если проиграли, были бы равноценные замены, все успели бы сыграть», - подчеркнул тренер липецкой команды Сергей Бабкин.

По итогам соревнований обладателями кубка стали представители пензенской команды «Ураган». Серебро - у «Каменки-1», третье место занимает «Грабово-2».