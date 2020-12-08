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Спорт

Каменский «Дорожник» стал лучшим в России среди любительских клубов

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Впервые сурская футбольная команда стала лучшей в России среди любительских клубов. Игроков и тренеров каменского «Дорожника» чествовали в региональном музее спорта. Губернатор Иван Белозерцев вручил благодарственные письма, грамоты, а также знак «Во славу земли Пензенской» за оказание финансовой поддержки.

«Не буду называть каждого по фамилии и по имени-отчеству - вы все их прекрасно знаете. Они помогали вам, чтобы клуб развивался, чтобы у клуба была возможность поехать в командировку, получить зарплату - пусть небольшую, но тем не менее она дала вам возможность играть в этом клубе», - отметил глава региона.

После того как «Дорожнику» открылась дорога на профессиональный турнир, денег потребуется еще больше. Играть в дивизионе рангом выше удовольствие не из дешевых, говорит президент команды Геннадий Тихонов.

«На вопрос, где искать спонсоров, я сейчас не могу ответить. Они с неба не падают. Чтобы участвовать в профессиональной футбольной лиге, по подсчетам, нужно минимум миллионов 30», - сообщил он.

В минувшем сезоне «Дорожник» сделал «золотой хет-трик» - выиграл чемпионат, завоевал Кубок округа, а затем на турнире в Сочи стал лучшим среди сильнейших команд третьего дивизиона.

Парням всегда помогал 12-й игрок - болельщик. Зрители на трибунах поддерживали их на пути к успеху.

«Все были рады, что мы победили все: все-таки в первый раз клуб из Пензенской области достиг таких результатов. Все довольны и счастливы», - рассказал нападающий ФК «Дорожник» Дмитрий Антонов.

У членов команды наступил заслуженный отдых. К тренировкам игроки каменского «Дорожника» приступят в середине января.

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