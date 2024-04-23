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Общество

Губернатор поручил выделить деньги на футбольное поле в Вадинске

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Во вторник, 23 апреля, губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области поручил выделить деньги на строительство футбольного поля в Вадинске.

Губернатор поручил выделить деньги на футбольное поле в Вадинске

Речь идет о сумме около 29 миллионов рублей.

«Закрепляем это решение постановлением правительства, будем в этом году делать футбольное поле, я жителям Вадинска это обещал», - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко поручил главе района тщательно контролировать реализацию проекта.

Губернатор поручил выделить деньги на футбольное поле в Вадинске

Аналогичный спортивный объект появится и в Сосновоборском районе. «Завершим там работу по приведению спортивной школы в нормальное состояние и начнем разработку проектно-сметной документации на строительство футбольного поля», - процитировали губернатора в пресс-службе регионального правительства.

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Источник — фото 2, 3 - областного правительства
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