Губернатор поручил выделить деньги на футбольное поле в Вадинске

23.04.2024 | 18:06

Во вторник, 23 апреля, губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области поручил выделить деньги на строительство футбольного поля в Вадинске.

Речь идет о сумме около 29 миллионов рублей.

«Закрепляем это решение постановлением правительства, будем в этом году делать футбольное поле, я жителям Вадинска это обещал», - подчеркнул губернатор.

Олег Мельниченко поручил главе района тщательно контролировать реализацию проекта.

Аналогичный спортивный объект появится и в Сосновоборском районе. «Завершим там работу по приведению спортивной школы в нормальное состояние и начнем разработку проектно-сметной документации на строительство футбольного поля», - процитировали губернатора в пресс-службе регионального правительства.