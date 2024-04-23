Губернатор поручил выделить деньги на футбольное поле в Вадинске

Во вторник, 23 апреля, губернатор Олег Мельниченко на заседании правительства Пензенской области поручил выделить деньги на строительство футбольного поля в Вадинске.
Речь идет о сумме около 29 миллионов рублей.
«Закрепляем это решение постановлением правительства, будем в этом году делать футбольное поле, я жителям Вадинска это обещал», - подчеркнул губернатор.
Олег Мельниченко поручил главе района тщательно контролировать реализацию проекта.
Аналогичный спортивный объект появится и в Сосновоборском районе. «Завершим там работу по приведению спортивной школы в нормальное состояние и начнем разработку проектно-сметной документации на строительство футбольного поля», - процитировали губернатора в пресс-службе регионального правительства.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀