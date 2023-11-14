Сетевое издание|18+|Вторник|14 ноя 2023|12:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+5oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

ФОК игровых видов спорта построили уже почти наполовину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в Пензе составляет 45%. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Олег Ягов.

Сооружение ФОКа на улице Стрельбищенской, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив», началось в мае этого года. Первоначально планировалось построить комплекс только для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом, на котором можно будет тренироваться круглый год.

В августе прокурорская проверка выявила, что ФОК сооружает организация, не имеющая разрешения на строительство. Генеральному директору фирмы-подрядчика было внесено представление, в отношении его заместителя по производству возбудили административное дело.

Сейчас строительство ФОКа идет активными темпами. Уже забетонирован пол в спортивном зале, осуществляется монтаж перекрытий второго этажа и кровли. Заканчивается устройство основания футбольного поля.

Завершение строительства запланировано на 2024 год. На работы потратят более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото, видео telegram-канала Олега Ягова
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте