ФОК игровых видов спорта построили уже почти наполовину

14.11.2023 | 11:15

Строительная готовность физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта в Пензе составляет 45%. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Олег Ягов.

Сооружение ФОКа на улице Стрельбищенской, рядом со школой № 26 и стадионом «Локомотив», началось в мае этого года. Первоначально планировалось построить комплекс только для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже в проект добавили футбольное поле с подогревом, на котором можно будет тренироваться круглый год.

В августе прокурорская проверка выявила, что ФОК сооружает организация, не имеющая разрешения на строительство. Генеральному директору фирмы-подрядчика было внесено представление, в отношении его заместителя по производству возбудили административное дело.

Сейчас строительство ФОКа идет активными темпами. Уже забетонирован пол в спортивном зале, осуществляется монтаж перекрытий второго этажа и кровли. Заканчивается устройство основания футбольного поля.

Завершение строительства запланировано на 2024 год. На работы потратят более 296 млн рублей из федерального и областного бюджетов.