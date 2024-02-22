Преступивших закон пензенцев будут лишать региональных наград

Жителей Пензенской области будут лишать местных регалий и наград после вступления в силу вынесенного им обвинительного приговора суда.
Речь идет о лишении звания «Почетный гражданин Пензенской области» и региональных наград.
Соответствующий законопроект размещен на сайте Заксобра. Этот же орган получит право лишать почетного звания, тогда как в отношении наград Пензенской области соответствующее решение будет принимать губернатор.
Депутаты областного парламента должны принять закон на ближайшей сессии, которая состоится 4 марта. В повестке дня значится еще один вопрос - о посмертном присвоении звания «Почетный гражданин Пензенской области» политическому деятелю советских времен Георгу Мясникову.
25 января Измайловский районный суд Москвы приговорил бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева за взятки к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 450 млн рублей. Также Белозерцева лишили наград и орденов (в частности, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ордена Почета). 6 февраля приговор был обжалован и еще не вступил в силу.
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