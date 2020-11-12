В Пензенской области завершился футбольный сезон

12.11.2020 | 18:58

Скромно, без пышных торжеств подведены итоги прошедшего сезона по футболу. Отмечены практически все команды, которые приняли участие в областных соревнованиях среди спортсменов разного возраста.

«Взрослые две группы, восемь групп детей провели и три возраста ветеранов», - сообщил заместитель председателя Федерации футбола Пензенской области Юрий Зинчев.

Представителям команд, ставших лидерами региональных турниров, вручили медали и кубки.

Руководство федерации отметило, что, несмотря на усеченный формат соревнований, футбольные баталии прошли на достойном уровне.

«В два этапа играли взрослые, все решилось в последнем туре. Очень напряженные игры. У подростков тоже проводились финальные пульки, и это было насыщенно», - рассказал Юрий Зинчев.

По количеству наград в сезоне самым «урожайным» стал футбольный клуб «Зенит».

«Поздравляю с успешным выступлением на соревнованиях футбольного сезона. Успехов вам дальнейших и здоровья», - отметил врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.