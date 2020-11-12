В Пензенской области завершился футбольный сезон

Скромно, без пышных торжеств подведены итоги прошедшего сезона по футболу. Отмечены практически все команды, которые приняли участие в областных соревнованиях среди спортсменов разного возраста.
«Взрослые две группы, восемь групп детей провели и три возраста ветеранов», - сообщил заместитель председателя Федерации футбола Пензенской области Юрий Зинчев.
Представителям команд, ставших лидерами региональных турниров, вручили медали и кубки.
Руководство федерации отметило, что, несмотря на усеченный формат соревнований, футбольные баталии прошли на достойном уровне.
«В два этапа играли взрослые, все решилось в последнем туре. Очень напряженные игры. У подростков тоже проводились финальные пульки, и это было насыщенно», - рассказал Юрий Зинчев.
По количеству наград в сезоне самым «урожайным» стал футбольный клуб «Зенит».
«Поздравляю с успешным выступлением на соревнованиях футбольного сезона. Успехов вам дальнейших и здоровья», - отметил врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.
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