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Спорт

В Пензенской области завершился футбольный сезон

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Скромно, без пышных торжеств подведены итоги прошедшего сезона по футболу. Отмечены практически все команды, которые приняли участие в областных соревнованиях среди спортсменов разного возраста.

«Взрослые две группы, восемь групп детей провели и три возраста ветеранов», - сообщил заместитель председателя Федерации футбола Пензенской области Юрий Зинчев.

Представителям команд, ставших лидерами региональных турниров, вручили медали и кубки.

Руководство федерации отметило, что, несмотря на усеченный формат соревнований, футбольные баталии прошли на достойном уровне.

«В два этапа играли взрослые, все решилось в последнем туре. Очень напряженные игры. У подростков тоже проводились финальные пульки, и это было насыщенно», - рассказал Юрий Зинчев.

По количеству наград в сезоне самым «урожайным» стал футбольный клуб «Зенит».

«Поздравляю с успешным выступлением на соревнованиях футбольного сезона. Успехов вам дальнейших и здоровья», - отметил врио заместителя министра физической культуры и спорта Пензенской области Сергей Никишин.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Так кто победил?

Гость||

Граз чета выиграл, хз че

Имя: Гость
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