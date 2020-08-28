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Спорт

В Пензе для команд спасателей устроили соревнования

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В Пензе прошли традиционные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди команд ГУ МЧС России по области.

Турнир состоял из трех этапов. Первый, самый зрелищный и опасный, - подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа. Следующий - эстафета 4×100, где на конечном этапе спортсмену нужно потушить противень с горящей жидкостью.

«Третий этап - это боевое развертывание от пожарной автоцистерны с подачей двух водяных стволов на тушение», - отметил заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

Кстати, кроме профессиональных огнеборцев, в соревнованиях приняли участие юноши и девушки. Они сильные, быстрые и хотят в будущем спасать людей.

«Это не особо известный вид спорта. Можно узнать много нового», - рассказала участница соревнований Ольга Осина.

Победителем турнира стала команда из Кузнецка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

А если полковника на лестницу?

Имя: Гость
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