Дубль пензенского «Локомотива» приступил к тренировкам

20.06.2020 | 20:45

Вслед за главной регбийной командой «Локомотив» к активному тренировочному процессу приступил и дублирующий состав клуба. Уже через месяц, 18 июля, стартует чемпионат России среди молодежных коллективов, и «железнодорожники» должны подойти к первым играм в оптимальном состоянии.

«Уже есть проект календаря, и мы будем готовиться к определенным датам и работать всей командой. Будем поднимать наши связки, наигрывать людей, которые будут работать конкретно в дубле», - сообщил главный тренер молодежной команды РК «Локомотив-Пенза» Сергей Колосов.

На молодежный чемпионат заявлены семь команд, представляющих клубы Премьер-лиги, из Москвы, Монино, Пензы, Казани, Краснодара и Таганрога. Основу их составят воспитанники собственных спортшкол, помощь окажут более опытные регбисты.

«Проходит сквозная заявка, и молодые люди до 23 лет могут играть и в первой, и во второй команде, без ограничений по заявке. Те, кто старше 23 лет, могут заявляться за дубль в количестве пяти человек. На каждую игру можно менять любых игроков», - уточнил Сергей Колосов.

Помимо тренировок, дубль «Локомотива» намерен проводить и двухсторонние спарринги, благо игроков достаточно. К тренировкам наставники начали привлекать и совсем молодых регбистов - 2003 года рождения.