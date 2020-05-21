Ушел из жизни легендарный пензенский хоккеист

21.05.2020 | 20:16

В четверг, 21 мая, стало известно о смерти легендарного уроженца Пензы, олимпийского чемпиона по хоккею Александра Герасимова. О его кончине сообщили федеральные СМИ со ссылкой на twitter-аккаунт ПХК ЦСКА, не уточняя причину.

Свои соболезнования в связи с уходом известного спортсмена из жизни выразил губернатор Иван Белозерцев.

«В возрасте 61 года умер легендарный пензенский хоккеист, олимпийский чемпион по хоккею Александр Петрович Герасимов. Александр Герасимов в составе Сборной СССР выигрывал в 1984 году Олимпийские игры. Был многократным чемпионом СССР в составе ЦСКА. Выступал за «Дизелист». Скорбим», - написал глава региона в микроблоге в Twitter.

На Олимпиаде-1984 Герасимов провел семь матчей, забросил две шайбы и отдал три результативных передачи. Кроме того, он был семикратным чемпионом страны в составе московского ЦСКА. После окончания игровой карьеры он работал тренером и начальником хоккейной СДЮШОР ЦСКА.