31.03.2020 | 18:42

Бессоновский проект «Атмосфера здоровья» поставлен на паузу. Его участники продолжают правильно питаться и заниматься спортом, но дома. Из-за режима повышенной готовности, введенного в регионе, программа не может быть реализована в полной мере.

Своими первыми результатами жители села успели порадовать и врачей, и себя. У кого-то одышка начала исчезать, кто-то стал реже обращаться к врачам, и все потеряли сантиметры и килограммы.

Проект «Атмосфера здоровья» стартовал в Бессоновке несколько недель назад. 40 человек под наблюдением врачей и тренеров решили похудеть и поправить свое самочувствие.

Участников отбирали в поликлинике по результатам диспансеризации. Приглашали тех, у кого есть риск в дальнейшем приобрести серьезные заболевания. Их сразу научили готовить себе здоровую еду, вести дневники физической активности и питания. Раз в 14 дней бессоновцы должны приходить к специалистам, чтобы рассказать о сложностях и успехах.

«Кефир должен употребляться до 4 часов вечера, потому что позже он вызывает процессы брожения. На ужин должны быть продукты, которые легко перевариваются, чтобы ночью вам было комфортно и легко спать и ваш организм тоже отдыхал. В остальном ошибок за первые две недели проекта я у вас не замечаю», - сообщила участнице проекта врач по медицинской профилактике Марина Ивлиева.

Бессоновцам предоставили возможность бесплатно посещать бассейн и тренажерный зал, организовали занятия аэробикой и скандинавской ходьбой. Худеют целыми семьями.

«Самым приятным оказалось то, что у нас пошел результат: мы все приобщились к спорту, стали себя лучше чувствовать, нам стало легче передвигаться, легче жить», - отметила участница проекта «Атмосфера здоровья» Татьяна Букина.

Изначально проект планировали завершить в середине июня. Именно тогда участникам, показавшим лучшие результаты, собирались вручить призы. Теперь «Атмосферу здоровья» решили продлить.

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