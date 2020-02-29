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Спорт | В Кузнецке проходит лыжная гонка на призы губернатора

29.02.2020|15:01
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В субботу, 29 февраля, в Кузнецке проходит IX лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области. Город принимает ее во второй раз.

Церемония открытия состоялась на центральной площади города. Участников приветствовал глава региона Иван Белозерцев, пожелав каждому получить удовольствие от гонки.

Старт состязаниям был дан на базе «Снежинка». В общей сложности на лыжи встали более 600 человек.

Чтобы борьба была интереснее и острее, сборные команды разделили на три группы - по численности населения районов и городских округов, которые они представляют. Двум первым группам предстоит бороться на 16 этапах, протяженность каждого составляла 1 500 м. Чуть меньше этапов у третьей группы.

«Итоги областной эстафеты по лыжным гонкам будут подведены по завершении соревнований», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|29.02.2020 15:44|

Замучили народ своими гонками и мероприятиями, короновируса на них нет.

Гость|29.02.2020 15:51|

Не говори ка кума, у самой муж пьяница.

Гость|29.02.2020 15:57|

Так снега же нет,по жухлой траве и сосновым иголкам побегут. Нашли время, 600 участников, целый полк бегунов, дайте им метлы вместо лыж, пусть лучше город убирают к майским.

Гость|29.02.2020 16:05|

Призы от губернатора как всегда пустые обещания?

Имя: Гость
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