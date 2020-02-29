29.02.2020 | 15:01

В субботу, 29 февраля, в Кузнецке проходит IX лыжная эстафета на призы губернатора Пензенской области. Город принимает ее во второй раз.

Церемония открытия состоялась на центральной площади города. Участников приветствовал глава региона Иван Белозерцев, пожелав каждому получить удовольствие от гонки.

Старт состязаниям был дан на базе «Снежинка». В общей сложности на лыжи встали более 600 человек.

Чтобы борьба была интереснее и острее, сборные команды разделили на три группы - по численности населения районов и городских округов, которые они представляют. Двум первым группам предстоит бороться на 16 этапах, протяженность каждого составляла 1 500 м. Чуть меньше этапов у третьей группы.

«Итоги областной эстафеты по лыжным гонкам будут подведены по завершении соревнований», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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