02.12.2019 | 08:58

Пензенский конькобежец Денис Айрапетян продолжает успешно выступать на Кубке мира. Третий этап соревнований завершился в воскресенье, 1 декабря, в японской Нагое.

«Денис Айрапетян в составе мужской сборной России стал бронзовым призером», - сообщили представители Центра спортивной подготовки Пензенской области.

Российская команда, в которую также вошли Даниил Ейбог, Павел Ситников и Семен Елистратов, на дистанции 5 000 м финишировала с результатом 7.03,205. Первыми стали китайцы (7.02,759), вторыми – спортсмены из Южной Кореи (7.03,048).

На первом этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити Айрапетян завоевал золотую медаль в составе мужской сборной России на этой же дистанции. На втором этапе в канадском Монреале он выиграл две медали.