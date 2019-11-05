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Спорт | Пензенцу удалось отличиться на Кубке мира по шорт-треку в США

05.11.2019|10:44
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Известный пензенский конькобежец Денис Айрапетян отличился на первом этапе Кубка мира по шорт-треку, который проходил в американском Солт-Лейк-Сити.

В воскресенье, 3 ноября, спортсмен завоевал золотую медаль в составе мужской сборной России в эстафете на 5 000 метров.

«До этого на дистанции 1 500 метров Денис показал девятый результат, а на дистанции 1 000 метров спортсмен из Пензы финишировал тринадцатым», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

В феврале этого года Денис Айрапетян стал победителем шестого этапа Кубка мира по шорт-треку, который проходил в Турине (Италия). Российская команда завоевала золото в эстафете на 5 000 метров, продемонстрировав результат 7 минут 0,206 секунды.

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