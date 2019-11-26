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Спорт | В Каменке школьники состязались в баскетбольном турнире

26.11.2019|16:56
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«Где-то в России» - проект школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Идея заключается в том, чтобы проводить турниры в различных населенных пунктах страны, где есть что посмотреть юным спортсменам. Программа проходит под девизом «Поколение, которое помнит!».

«Каменку мы выбрали, потому что рядом находится Лермонтово. Мы вчера съездили в этот музей, нам с удовольствием экскурсовод все рассказал. Параллельно с этим мы из каждого города делаем небольшие видеоотчеты», - рассказал креативный директор школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Иван Фоминых.

Каменка стала вторым городом, в котором прошел подобный турнир. До этого был Ульяновск и экскурсия на завод УАЗ. Высокого уровня баскетбола от состязаний в рамках проекта «Где-то в России» его организаторы не ждут. Главное - соревновательный дух и яркий спортивный праздник. Тем не менее победители и призеры выявляются. Им положены грамоты и кубки.

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