26.11.2019 | 16:56

«Где-то в России» - проект школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет». Идея заключается в том, чтобы проводить турниры в различных населенных пунктах страны, где есть что посмотреть юным спортсменам. Программа проходит под девизом «Поколение, которое помнит!».

«Каменку мы выбрали, потому что рядом находится Лермонтово. Мы вчера съездили в этот музей, нам с удовольствием экскурсовод все рассказал. Параллельно с этим мы из каждого города делаем небольшие видеоотчеты», - рассказал креативный директор школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» Иван Фоминых.

Каменка стала вторым городом, в котором прошел подобный турнир. До этого был Ульяновск и экскурсия на завод УАЗ. Высокого уровня баскетбола от состязаний в рамках проекта «Где-то в России» его организаторы не ждут. Главное - соревновательный дух и яркий спортивный праздник. Тем не менее победители и призеры выявляются. Им положены грамоты и кубки.