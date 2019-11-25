25.11.2019 | 17:43

Соревнования еще не начались, а участникам уже вручали цветы. Впрочем, не всем, исключительно дамам. В честь Дня матери. Этому празднику и посвятили семейный турнир по дзюдо, который прошел во дворце единоборств «Воейков».

В массовой разминке участвовали члены 24 семей. Они не боролись - их ждала спортивная эстафета.

«Для детей это элементарные упражнения, которые взяты из акробатики, из дзюдо: доползти, кувыркнуться, ничего сложного. Для мам приседания, для пап отжимания, потом они все вместе финишируют - и та семья, которая пришла первой, выходит в следующий этап», - сообщил организатор турнира Максим Шепелев.

Среди тех, кто не побоялся выйти на старт, оказалась семья Кояковых.

«Мы были зрителями на первых двух турнирах Judo Family. Настолько воодушевились этим событием, что решили, что мы обязательно примем участие в третьем турнире. И вот пришли всей семьей побороться за медали», - рассказал участник турнира Павел Кояков.

«Очень трудно остаться вне спорта, если супруг уже более 20 лет в спорте», - поделилась участница турнира Кристина Коякова.

В апреле 2020-го в Московской области пройдет всероссийский этап семейного фестиваля. В нем примут участие и представители Сурского края.