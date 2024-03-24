Семьям пензенских дружинников намерены назначить выплату

24.03.2024 | 14:39

В Пензенской области антикоррупционную экспертизу проходит проект закона «О профилактике правонарушений и участии граждан в охране общественного порядка». Документ предусматривает единовременную выплату семьям народных дружинников, которые погибли во время выполнения своих обязанностей.

Речь идет о сумме в 300 000 рублей.

Право на получение в равных долях имеют: супруг (супруга) погибшего, дети, не достигшие 18 лет или же старше этого возраста, если они стали инвалидами до 18 лет, дети до 23 лет, обучающиеся очно, родители (усыновители).

Также в проекте закона утверждаются формат удостоверения, которое выдадут народному дружиннику, и его символика (нарукавная повязка красного цвета размером 25 на 10 см с надписью «Дружинник» высотой 5 см, носится на левой руке), а также форменная одежда (синий жилет со светоотражающими элементами, с надписями на фронтальной и тыльной сторонах «Народная дружина», выполненными белой термопечатью).

Предполагается, что в регионе создадут штаб народных дружин. Он будет контролировать, координировать и оценивать деятельность штабов дружинников при муниципальных образованиях Пензенской области.

Отличившихся добровольцев - охранников общественного порядка хотят награждать в следующих формах: объявление благодарности, вручение почетной грамоты, занесение на Доску или в Книгу почета, а за особые заслуги - представление к государственным или региональным наградам.

Сейчас контроль работы дружинников возложен на сотрудников полиции. Добровольцев обеспечивают льготными транспортными картами, поощряют их почетными грамотами, им выдают абонементы в учреждения культуры и спорта.