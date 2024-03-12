Пензенские многодетные семьи смогут претендовать на новую выплату

12.03.2024 | 12:14

С 1 марта многодетные семьи Пензенской области, в которых среднедушевой доход не превышает величины 2 прожиточных минимумов, будут получать дополнительную поддержку. Об этом во вторник, 12 марта, заявил на брифинге министр труда, соцзащиты и демографии Алексей Качан.

По его словам, соответствующий указ губернатора будет подписан на днях.

Денежную выплату установят на детей в возрасте от 6 лет до окончания обучения в школе. Она составит 5 000 рублей на одного ребенка и будет выдаваться 1 раз в год или ежемесячно равными долями (по 417 рублей) по выбору.

При назначении господдержки будут ориентироваться на принцип нуждаемости. На выплату смогут рассчитывать многодетные семьи со среднедушевым доходом не выше региональной величины 2 прожиточных минимумов (то есть расчетная величина 25 962 рубля умножается на количество членов семьи).

Так, до введения новых мер соцподдержки выплаты получала семья из 5 человек с доходом до 65 тыс. рублей: 1 прожиточный минимум (12 981 рубль) умножить на 5. Теперь через порог нуждаемости пройдет семья из 5 человек с доходом 129 810 рублей: 2 прожиточных минимума (25 962 рубля) умножить на 5.

В регионе проживает свыше 11 000 семей с тремя и более детьми. Мерами поддержки по линии органов соцзащиты населения пользуются 8 959 семей, чей среднедушевой доход не превышает величину 1 прожиточного минимума (12 981 рубль). Введение статуса многодетной семьи и установление критерия нуждаемости в виде 2 прожиточных минимумов повлечет увеличение числа семей, охваченных господдержкой.

«Мы разработали порядок выплат, который будет утвержден постановлением правительства Пензенской области. Нужно будет обращаться в отделы соцзащиты населения или МФЦ. Сейчас документ проходит процедуру согласования, поэтому никуда пока обращаться за выплатами не нужно. О начале приема заявлений жители области будут проинформированы дополнительно», - подчеркнул Алексей Качан.

Он добавил: новая мера поддержки вводится взамен действовавшей выплаты в размере 290 рублей для детей в возрасте от 6 лет до окончания школы.

В России многодетной признается семья, имеющая трех и более детей. Данный статус устанавливается бессрочно. Меры социальной поддержки предоставляются до достижения старшим ребенком возраста 18 лет (23 лет при обучении в очной форме).