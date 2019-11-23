23.11.2019 | 18:19

В Ахунах, в манеже училища олимпийского резерва, прошел спортивный фестиваль семей работников сферы государственной и гражданской службы Пензенской области. Жизнь в коридорах власти так утомительна, расслабиться некогда.

«Работа очень затратная у всех. Во всех министерствах, ведомствах, в аппарате правительства она требует не только временных затрат, но еще и внутренних, физических, человеческих. Поэтому нам очень бы хотелось, чтобы, придя на такие праздники, семьи сплачивались», - пояснила руководитель аппарата губернатора и правительства Пензенской области Лариса Рябихина.

Глава семейства Брешевых служит в Госжилстройтехинспекции Пензенской области. В тот день от ответственной работы отец убежал, прихватив жену и сына.

«Мероприятие само по себе позитивное, сплачивает и семью, и коллег, и команды соперников. Настроение только позитивное», - отметил участник фестиваля Роман Брешев.

«Мужа видим дома нечасто, очень поздно приходит, даже в выходной работает периодически. Поэтому, когда получается выбраться куда-то всем вместе, - это для нас для всех праздник», - рассказала Ольга Брешева.

Соревнования состояли из семейных спортивных эстафет. Они, хоть и забавные, требуют неплохой физической подготовки.

Из региональных госструктур выделились 29 ячеек, которые решились назвать себя спортивными семьями.