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Спорт | В Пензе школьники пробежали на скорость электронный лабиринт

12.11.2019|18:09
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От старта до финиша было всего 10 метров, но путь к победе запутан и не так прост, как могло показаться на первый взгляд.

Областная федерация спортивного ориентирования выиграла президентский грант по программе «Электронный лабиринт в школах». Удобство заключается в том, что система мобильная и позволяет детям заниматься этим видом спорта не только на открытом воздухе в лесу.

«В ФОКе, на территории школы, его можно установить в любом помещении спортзала, и ребята должны пробежать этот лабиринт, с помощью средств электронной отметки пройти дистанцию», - пояснила организатор «Электронного лабиринта» Светлана Каленова.

Лабиринт установили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спутник». Одними из первых в Первомайском районе его опробовали воспитанники школы № 30.

«Нужно было пройти по порядку от первого контрольного пункта до последнего и выйти на финиш. Из этого я понял, что нужно находить верный путь к любому контрольному пункту и бегать как можно быстрее», - сообщил ученик школы Олег Суров.

«Мне нравится тем, что там ты развиваешь свою ориентацию», - отметила ученица Лилия Ивлиева.

«Для тех, кто не занимался ориентированием, это будет непростая задача, потому что тут надо бегать и понимать, какие фишки надо собирать», - уточнил ученик Дмитрий Рогов.

Однако с поставленной задачей шестиклассники справились. С «Электронным лабиринтом» для спортивного ориентирования уже познакомились школьники Октябрьского района, Городища и Рамзая. На очереди Шемышейка, Заречный и два оставшихся района Пензы - Ленинский и Железнодорожный.

Финальные соревнования, в которых примут участие сильнейшие юные ориентировщики области, состоятся в мае 2020-го.

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Гость|12.11.2019 18:58|

Супер!!! Даёшь это в массы!

Имя: Гость
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