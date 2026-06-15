Ремонт продолжается: как выглядит сейчас переход у «Электроприбора»

Капитальный ремонт подземного перехода у «Электроприбора» на проспекте Победы продвигается: подрядчик почти закончил напольное покрытие, обустроил лестницы и сделал основание для навеса над входом с одной стороны.

16 апреля в мэрии заявляли, что все работы должны быть завершены к 1 сентября.

К обновлению перехода приступили в 2023-м, планируя завершить его в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за его недобросовестности. Бюджет при этом потерял 7 млн рублей (перечисленный аванс). На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев. 8 января 2026 года стало известно о заключении контракта с ООО «Тандем». Его стоимость составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей, в качестве срока окончания работ указывалось 31 июля.

Зимой 2026 года подземный переход закрыли для пешеходов.