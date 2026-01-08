Ремонт подземного перехода в Пензе могут завершить в июле

В Пензе заключили контракт с подрядчиком, который закончит ремонт подземного перехода на проспекте Победы в районе ОАО «Электроприбор».

Согласно информации на сайте госзакупок, работы выполнит ООО «Тандем». Стоимость контракта - 28 млн 256 тыс. 500 рублей.

Ремонт должны закончить до 31 июля 2026 года.

К обновлению подземного перехода приступили в 2023-м, планируя завершить его в сентябре того же года. Однако позже срок перенесли на первый квартал 2024-го - из-за задержки доставки стройматериалов.

Затем выяснилось, что специалистам помешали воды неизвестного происхождения. В проектно-сметную документацию нужно было внести изменения. Все это стало причиной очередного смещения сроков: ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за недобросовестного выполнения работ и принялась искать нового. Процесс занял несколько месяцев.

Как выяснилось, на ремонте подземного перехода городской бюджет потерял 7 млн рублей: подрядчик получил аванс. Администрация Пензы обратилась в суд, где иск поддержали, однако, по данным депутата гордумы Алексея Шуварина на середину июня, в отношении фирмы запущена процедура ликвидации, а значит, денег город не увидит.

