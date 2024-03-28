Открытия перехода на проспекте Победы придется ждать до осени

28.03.2024 | 18:03

Открытие подземного пешеходного перехода у завода «Электроприбор» на проспекте Победы в Пензе откладывается. Горожанам обещали, что начать пользоваться им можно будет уже в 2023 году, однако объект до сих пор закрыт.

Вопрос, когда переход все-таки введут в эксплуатацию после капитального ремонта, был поднят одним из пользователей в группе губернатора во «ВКонтакте».

«Там переход 1 апреля, где 9-я школа, торжественно откроют? Который должны были открыть 31 декабря. Или опять отмажемся как-нибудь?» - поинтересовался Евгений К.

Представитель городского управления ЖКХ ответил, что завершить работы планируется осенью 2024 года.

«При выполнении демонтажных работ были обнаружены воды неизвестного происхождения. После дополнительного комплекса технического обследования перехода было принято решение о внесении изменений в проектную документацию с заменой строительных материалов, что повлекло за собой их повторное согласование и утверждение, а также перенос сроков поставки материалов, оборудования», - говорится в сообщении.

Подземка на проспекте Победы давно нуждалась в обновлении. Ее неоднократно затапливало, ступени покрывались льдом, а недобросовестные горожане забрасывали переход мусором.

О планах на ремонт говорили в феврале 2023 года. В пресс-службе мэрии тогда рассказали, что он включит в себя установку насосного оборудования для работы ливневки, замену плитки, освещения, оштукатуривание и покраску потолков.

В июле объявили открытый конкурс на поиск подрядчика. Начальная (максимальная) цена контракта была 25 млн 288 тыс. 576 рублей 80 копеек. Деньги намеревались выделить из областного бюджета, однако ни одной заявки на торги не поступило. В итоге к работам приступили только осенью.

В сентябре стало известно, что техническим заданием также предусмотрены установка оповещателей «Молния», подъемника для инвалидов, монтаж видеонаблюдения и устройство наливных полов. Кроме того, рабочие должны восстановить лестницы, заменить дождевые лотки, сделать вентилируемый фасад, витражи и навес над входом.