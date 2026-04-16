Ремонт перехода у «Электроприбора» планируют закончить к осени

Капитальный ремонт подземного перехода у «Электроприбора» на проспекте Победы планируют завершить к 1 сентября 2026 года. Об этом сообщили в администрации Пензы в четверг, 16 апреля.

По словам главы города Олега Денисова, новый подрядчик завершает частичный демонтаж напольного покрытия: это нужно для создания полноценной дренажной системы по периметру. Следующие шаги - заливка бетоном, обустройство лестниц и дополнительных гидроизолированных подпорных стенок, замена освещения. Затем приступят к финишной отделке.

«Планируется также сделать навес над входом, чтобы внутрь не попадали снег и вода», - добавили в мэрии.

10 марта замглавы администрации Пензы Ильдар Усманов говорил, что принципиальной реконструкции подземного перехода у «Электроприбора» не планируется, и называл ремонт косметическим.

К обновлению перехода приступили в 2023-м, планируя завершить его в сентябре того же года. Из-за задержки доставки стройматериалов срок перенесли на первый квартал 2024-го.

Затем специалистам помешали воды неизвестного происхождения. Внесение поправок в проектно-сметную документацию потребовало времени. Ожидалось, что переход будет готов в сентябре 2024-го.

Кроме того, администрация города расторгла договор с подрядчиком из-за его недобросовестности. Бюджет при этом потерял 7 млн рублей (перечисленный аванс). На поиск нового исполнителя ушло несколько месяцев. 8 января 2026 года стало известно о заключении контракта с ООО «Тандем». Его стоимость составила 28 млн 256 тыс. 500 рублей, в качестве срока окончания работ указывалось 31 июля.

Зимой 2026 года подземный переход закрыли для пешеходов.