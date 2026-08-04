Пензе пророчат оккупацию испанскими слизнями

Через несколько лет испанские слизни оккупируют всю Пензу - такой прогноз дал председатель регионального отделения Русского энтомологического общества Олег Полумордвинов.

«Теплая погода, регулярные дожди, повышенная влажность... Все это сказалось на выживании и росте численности нового опасного вредителя - испанского слизня - в Пензе», - написал он на своей странице во «ВКонтакте».

По мнению энтомолога, заражение идет в том числе с зеленого рынка на Западной Поляне и соседствующего с ним места, где раньше продавали саженцы деревьев и кустарников.

«Именно отсюда пошло одно из расселений опаснейшего вредителя на наш город! Без сомнения, вместе с саженцами - а вернее вместе с землей - к нам приехали яйца и сами слизни», - отметил Олег Полумордвинов.

Многие пензенцы заметили, что на Олимпийской аллее и Тропе здоровья на дорожки после дождя выбирается множество слизней.

«А далее они уйдут в частный сектор и вынырнут в районе «Современника» и центральных улиц города. Это всеядный вредитель, беда в том, что этот вид у нас никто не ест из животных: он сам и его слизь очень токсичны. А залезть, например, в ваш огород или теплицу ему раз плюнуть - вижу их на деревьях и стенах зданий в 1-2-3 метрах от почвы. Мой прогноз - за 2-3-4 года они оккупируют весь город. Особенно они опасны в сельской местности и на дачах с грядками зелени и корнеплодов. Что не съедят, то попортят своей слизью, ведь ее уже не смоешь», - предупредил энтомолог.

Ученый призвал безжалостно давить моллюсков на дорогах и уничтожать на участках.